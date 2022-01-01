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Киевское «Динамо» объявило о переходе Миколенко в «Эвертон»

13:15
Виталий Миколенко. Фото ФК "Эвертон"
Виталий Миколенко. Фото ФК &quot;Эвертон&quot;
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Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко продолжит карьеру в «Эвертоне».

«Динамо» достигло договоренности с «Эвертоном» о трансфере защитника «бело-синих» Виталия Миколенко. Спасибо за все и желаем успехов в дальнейшей карьере в английской премьер-лиге», — говорится в сообщении «Динамо».

В сезоне-2021/22 Миколенко провел 21 матч за киевское «Динамо», на его счету 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Сити

П2

29%

1.54

Обе забьют - да

20%

1.67

1X

14%

2.60
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

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1.80

Ф2 (0)

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П2

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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  • Winkare

    А в РФ Гамид уйдёт в Базель!!!

    01.01.2022

  • Дима Питерский

    То ещё "достижение"...

    01.01.2022

  • Руслан Лычагин

    Хорошо продали

    01.01.2022

  • svnest

    в нашем чемпе доморощенных игроков с такой трансферной ценой нет...

    01.01.2022

  • SPRAVEDLIVYI

    Класс!!! Молодец!!!!

    01.01.2022