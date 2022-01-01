Киевское «Динамо» объявило о переходе Миколенко в «Эвертон»
Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко продолжит карьеру в «Эвертоне».
«Динамо» достигло договоренности с «Эвертоном» о трансфере защитника «бело-синих» Виталия Миколенко. Спасибо за все и желаем успехов в дальнейшей карьере в английской премьер-лиге», — говорится в сообщении «Динамо».
В сезоне-2021/22 Миколенко провел 21 матч за киевское «Динамо», на его счету 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.
Віталій Миколенко перейшов до @Everton— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 1, 2022
ФК «Динамо» (Київ) досяг домовленості з ФК «Евертон» (Англія) про трансфер захисника «біло-синіх» Віталія Миколенка.
Дякуємо за все і бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі в англійській прем'єр-лізі.? pic.twitter.com/h6hRgQArqx
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Winkare
А в РФ Гамид уйдёт в Базель!!!
01.01.2022
Дима Питерский
То ещё "достижение"...
01.01.2022
Руслан Лычагин
Хорошо продали
01.01.2022
svnest
в нашем чемпе доморощенных игроков с такой трансферной ценой нет...
01.01.2022
SPRAVEDLIVYI
Класс!!! Молодец!!!!
01.01.2022