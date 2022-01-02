«Ювентус» и «Ньюкасл» интересуются Обамеянгом
Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг готов уйти из команды, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.
По данным источника, футболист готов уйти уже в январе. Ранее его лишили капитанской повязки за перелет, не согласованный с клубом в условиях пандемии коронавируса.
Габонским футболистом интересуются «Ньюкасл» и «Ювентус». Для итальянского клуба зарплата игрока слишком высокая. «Ньюкасл» готов обсуждать аренду с опцией выкупа.
В нынешнем сезоне 32-летний Обамеянг забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах.
Контракт форварда с лондонским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
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