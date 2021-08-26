Пеллегри стал игроком «Милана»
00:30
Нападающий «Монако» Пьетро Пеллегри продолжит карьеру в Италии. «Милан» объявил о подписании 20-летнего итальянца на правах аренды.
Cоглашение рассчитано на один сезон. Также у итальянского клуба есть право право выкупить контракт игрока.
За новую команду Пеллегри будет выступать под номером 64. Ранее он уже играл в Италии за Дженоа, из которого в 2018 году перебрался в «Монако». С тех пор он сыграл 23 матча, забил два гола и сделал одну голевую передачу.
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