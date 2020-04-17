Источник: Трансфер Неймара в «Барселону» невозможен из-за коронавируса

«Барселона» не будет пытаться в очередной раз вернуть нападающего «ПСЖ» Неймара. По информации телеканала Esport3, оформление этого трансфера определенно невозможно из-за кризиса, который возник в футболе из-за пандемии коронавируса.

В этом сезоне Неймар провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 2 передачи.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 16 на 17 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 183 581 человека. Умерших — 146 855, выздоровевших — 552 735. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 27 938 человек, 2 304 выздоровело, 232 умерло.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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