Источник: Хаджи, которым интересовался "Спартак", получил предложение из АПЛ

Полузащитник "Вииторула"​, сын экс-футболиста Георге Хаджи Янис получил предложение от клуба из чемпионата Англии. Об этом сообщил в своем Твиттере румынский журналист Эмануэль Рошу.

Напомним, что Хаджи интересуются "Спартак" и "Барселона", а также "Севилья". В сезоне-2018/19 Янис в 39 матчах за "Вииторул" забил 14 мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что "Вииторул" хочет получить 12 миллионов евро за Хаджи. "Спартак" предложил 8 миллионов.

BREAKING NEWS: Last minute offer for Ianis Hagi from the Premier League. — Emanuel Roşu (@Emishor) 11 июля 2019 г.

Кого еще подпишут "Спартак" и "Зенит"? // Трансферное лето РПЛ. Все сделки – в одной таблице