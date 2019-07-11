12:52 | Футбол — Трансферы

Источник: Хаджи, которым интересовался "Спартак", получил предложение из АПЛ

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Полузащитник "Вииторула"​, сын экс-футболиста Георге Хаджи Янис получил предложение от клуба из чемпионата Англии. Об этом сообщил в своем Твиттере румынский журналист Эмануэль Рошу.

 
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Напомним, что Хаджи интересуются "Спартак" и "Барселона", а также "Севилья". В сезоне-2018/19 Янис в 39 матчах за "Вииторул" забил 14 мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что "Вииторул" хочет получить 12 миллионов евро за Хаджи. "Спартак" предложил 8 миллионов.

 

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