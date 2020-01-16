Источник: «Фулхэм» хочет арендовать Конголо у «Хаддерсфилда»

Защитник «Хаддерсфилда» Теренс Конголо может провести остаток сезона в «Фулхэме», сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, 25-летним голландцем интересуется «Фулхэм», который может арендовать игрока до конца сезона. Контракт защитника рассчитан до 2022 года.

Конголо после смены главного тренера не выходил на поле с ноября 2019 года. В текущем сезоне голландец провел 11 матчей в чемпионшипе и отметился голевой передачей.