Источник: ЦСКА интересуется Силвой. Ранее его связывали со «Спартаком»
14:50
Московский ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника «Лестера» Адриэна Силвы, сообщает Record.
Помимо армейцев, за 31-летним португальцем следит и киевское «Динамо». Ранее «СЭ» собщал, что московский «Спартак» рассматривает кандидатуру Силвы в качестве усиления.
Прошлый сезон Адриен Силва провел в аренде в «Монако». Португалец провел 22 матча за монегасков и отметился двумя результативными передачами.
В 2016 году вместе со сборной Португалии Силва стал чемпионом Европы.
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