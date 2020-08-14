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Источник: ЦСКА интересуется Силвой. Ранее его связывали со «Спартаком»

14:50
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Московский ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника «Лестера» Адриэна Силвы, сообщает Record.

Помимо армейцев, за 31-летним португальцем следит и киевское «Динамо». Ранее «СЭ» собщал, что московский «Спартак» рассматривает кандидатуру Силвы в качестве усиления.

Прошлый сезон Адриен Силва провел в аренде в «Монако». Португалец провел 22 матча за монегасков и отметился двумя результативными передачами.

В 2016 году вместе со сборной Португалии Силва стал чемпионом Европы.

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