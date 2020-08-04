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Полузащитник «Лестера» может перейти в «Спартак»

09:55
Адриен Силва. Фото Icon Sport
Адриен Силва. Фото Icon Sport
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Как стало известно «СЭ», полузащитник «Лестера» Адриен Силва может стать игроком «Спартака». При этом пока прогноз по сделке отрицательный — на футболиста пришел негативный скаутский отчет. Также из минусов — возраст игрока — ему 31 год.

Силва может сыграть на позиции опорного полузащитника, а его контракт с английским клубом истекает уже в 2021 году. Прошлый сезон португалец провел в аренде в «Монако», в составе которого отметился двумя результативными передачами в 22 встречах. (Вячеслав Короткин)

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