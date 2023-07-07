«Интер» ведет переговоры с «Баварией» по Зоммеру

«Интер» начал переговоры с «Баварией» о трансфере Янна Зоммера, сообщил на своей странице в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Вратарь сборной Швейцарии возглавляет шорт-лист миланского клуба вместе с Анатолием Трубиным. «Интер» рассматривает возможность подписать обоих, если Андре Онана присоединится к «Манчестер Юнайтед».

34-летний Зоммер в сезоне-2022/23 провел в составе «Баварии» 25 матчей, пропустил 31 гол и 8 игр отстоял на ноль. Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.