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Сегодня, 04:39

«Интер» ведет переговоры с «Баварией» по Зоммеру

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Интер» начал переговоры с «Баварией» о трансфере Янна Зоммера, сообщил на своей странице в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Вратарь сборной Швейцарии возглавляет шорт-лист миланского клуба вместе с Анатолием Трубиным. «Интер» рассматривает возможность подписать обоих, если Андре Онана присоединится к «Манчестер Юнайтед».

34-летний Зоммер в сезоне-2022/23 провел в составе «Баварии» 25 матчей, пропустил 31 гол и 8 игр отстоял на ноль. Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.
Янн Зоммер
Футбол
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
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