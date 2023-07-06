Бонуччи может перейти в «Ньюкасл»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в «Ньюкасле», сообщает Calciomercato.

По информации источника, агенты 36-летнего итальянца уже провели встречу с руководством английского клуба.

«Ювентус» готов расстаться с Бонуччи, поскольку у него высокая зарплата, а срок контракта истекает в июне 2024 года. Ранее сам защитник заявил, что завершит карьеру в 2024 году.

В сезоне-2022/23 Бонуччи провел 26 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.