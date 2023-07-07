Перишич близок к возвращению в Хорватию
Нападающий «Тоттенхэма» Иван Перишич в ближайшее время вернется в Хорватию, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, 34-летний хорват намерен расторгнуть контракт с «Тоттенхэмом», чтобы присоединиться к «Хайдуку» из Сплита на правах свободного агента.
В прошедшем сезоне Перишич сыграл в 44 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 12 голевых передач.
Перишич является воспитанником «Хайдука», из молодежной команды которого в 2006 году перешел в «Сошо».
Новости