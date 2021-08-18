«Интер» интересуется Маркусом Тюрамом

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может продолжить карьеру в Италии. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Интер» хочет заполучить 23-летнего француза.

В ближайшее время стороны проведут перевые переговоры по игроку сборной Франции.

В минувшем сезоне сын знаменитого защитника Лилиана Тюрама провел 29 матчей в бундеслиге и забил 8 голов.