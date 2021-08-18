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«Интер» интересуется Маркусом Тюрамом

06:38
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Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может продолжить карьеру в Италии. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Интер» хочет заполучить 23-летнего француза.

В ближайшее время стороны проведут перевые переговоры по игроку сборной Франции.

В минувшем сезоне сын знаменитого защитника Лилиана Тюрама провел 29 матчей в бундеслиге и забил 8 голов.

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Евгений Козинов все материалы автора

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