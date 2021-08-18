«Милан» хочет вернуть Бакайоко

«Милан» хочет заполучить полузащитника «Челси» Темуе Бакайоко, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо. Переговоры между сторонами находятся в активной стадии.

AC Milan are in talks with Chelsea for Tiemou? Bakayoko's comeback, negotiations ongoing as he's on the market. ? #CFC @SkySport



AC Milan are also closing on Alessandro Florenzi deal with AS Roma — final details to complete the agreement for the new right back. ?? #ACMilan — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2021

Ранее стало известно, что 26-летний француз не входит в планы главного тренера лондонской команды Томаса Тухеля. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Бакайоко в 20 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Бакайоко выступал за «Наполи» на правах аренды. Он забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 44 матчах.

Напомним, Бакайоко выступал уже за «Милан» в сезоне-2018/19 на правах аренды.