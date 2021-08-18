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Миленкович может остаться в «Фиорентине», несмотря на интерес «Вест Хэма» и «Тоттенхэма»

17:32
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Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович может остаться в команде, сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, итальянский клуб изменил свое решение и предпочел бы оставить игрока в команде после того, как принято решение о переходе Хермана Пессельи в «Бетис». Миленковичем интересовались «Вест Хэм» и «Тоттенхэм», «шпоры» ранее отправляли улучшенное предложение по игроку.

Контракт футболиста истекает летом 2022 года. 23-летний серб в текущем сезоне провел один матч за «фиалок». В прошлом сезоне у него 37 матчей, три мяча и один результативный пас.

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Евгений Петров все материалы автора

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