Миленкович может остаться в «Фиорентине», несмотря на интерес «Вест Хэма» и «Тоттенхэма»

Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович может остаться в команде, сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, итальянский клуб изменил свое решение и предпочел бы оставить игрока в команде после того, как принято решение о переходе Хермана Пессельи в «Бетис». Миленковичем интересовались «Вест Хэм» и «Тоттенхэм», «шпоры» ранее отправляли улучшенное предложение по игроку.

Контракт футболиста истекает летом 2022 года. 23-летний серб в текущем сезоне провел один матч за «фиалок». В прошлом сезоне у него 37 матчей, три мяча и один результативный пас.