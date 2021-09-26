«Интер» интересуется Лено
Вратарь «Арсенала» Бенрд Лено может продолжить карьеру в Италии, сообщает Fichajes.
По сведениям источника, на 29-летнего немца претендует «Интер». Руководство лондонцев готово расстаться с игроком, поскольку летом клуб подписал Аарона Рамсдейла из «Шеффилд Юнайтед».
Лено переехал в Лондон из немецкого «Байера» летом 2018 года и провел за «Арсенал» 120 матчей во всех турнирах. Он выигрывал со столичным клубом Кубок Англии в сезоне-2019/20.
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