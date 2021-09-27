«Тоттенхэм» интересуется Кулушевски из «Ювентуса»
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Полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски может продолжить карьеру в Англии, сообщает Mirror.
По сведениям источника, на 21-летнего шведа претендует «Тоттенхэм». Лондонцы намерены договориться о переходе игрока в январе.
В минувшем сезоне Кулушевски провел 47 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 млн евро.
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