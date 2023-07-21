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Сегодня, 09:51

Источник: «Зенит» может обменять Вендела на форварда «Фламенго» Абреу

Сергей Разин
корреспондент
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Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» и «Фламенго» могут провести обмен игроками, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, петербуржцы могут отдать полузащитника Вендела в рамках сделки по форварду Педро Абреу. При этом отмечается, «Зенит» не уверен в 26-летнем нападающем.

Ранее сообщалось, что Вендел хочет перейти во «Фламенго». Игрок недавно потерял одного из членов семьи, поэтому хочет остаться в Бразилии.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года. В сезоне-2022/23 бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

В текущем сезоне Абреу провел 12 матчей в чемпионате Бразилии, в которых забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 млн евро.

Малком и&nbsp;Вендел. Если Малком и Вендел покинут Россию, «Зенит» от этого только выиграет

Источник: https://metaratings.ru/news/zenit-mozhet-obmenyat-vendela-vo-flamengo-na-napadayushego-pedro-267669/
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
ФК Фламенго
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