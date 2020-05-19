«Интер» хочет приобрести Хакими

Защитник дортмундской «Боруссии» Аршаф Хакими, арендованный у «Реала», может перейти в «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, миланский клуб мечтает приобрести 21-летнего марокканца. Однако «Ювентус» также надеется оформить трансфер защитника.

«Интер» не собирается выкупать трансфер Виктора Мозеса, поэтому покупка Хакими выглядит хорошей заменой.

В текущем сезоне Хакими провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 10 результативных передач.