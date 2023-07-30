«Интер» договорился о трансфере Самарджича за 15 миллионов евро

Полузащитник «Удинезе» Лазар Самарджич близок к переходу в «Интер», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «Интер» договорился о трансфере 21-летнего серба за 15 миллионов евро. Кроме того, в обратном направлении отправится полузащитник «нерадзурри» Джованни Фабиан. «Удинезе» арендует его с правом выкупа.

В минувшем сезоне Самарджич провел 37 матчей в серии А, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.