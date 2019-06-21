Игрок "Краснодара" Ланин перешел на правах аренды в "Енисей"

"Енисей" и "Краснодар" договорились об аренде опорного полузащитника "быков" Олега Ланина.

Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до конца сезона, сообщает официальный Твиттер "Енисея".

Ланин – воспитанник краснодарской команды, дебютировал в его составе 30 октября 2013 года, однако затем выступал на правах аренды за "Балтику", "Енисей" и "Крылья Советов". В завершившемся сезоне сыграл в РПЛ 8 матчей, но не отметился результативными действиями.