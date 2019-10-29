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Ибрагимович может стать одноклубником Витинью

04:19
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Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру во «Фламенго», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Шира. Его контракт с американским клубом истечет 31 декабря 2019 года. Также в услугах шведского форварда заинтересованы «Наполи» и «Болонья».

В прошедшем сезоне 38-летний Ибрагимович провел 31 матч за «Гэлакси», забил 31 гол и отдал 8 голевых передач.

«Фламенго» за 10 туров до конца чемпионата Бразилии опережает ближайшего преследователя на 10 очков. За команду выступает экс-форвард ЦСКА Витинью.

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