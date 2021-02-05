«Химки» подписали 18-летнего форварда Балахонцева

«Химки» объявили о подписании контракта с 18-летним игроком Никитой Балахонцевым. Форвард уже тренировался с командой на сборах в Турции.

С лета 2020 года футболист выступает за «Новосибирск». После подписания контракта с «Химками» он продолжит играть за сибирский клуб до конца сезона, но уже в аренде

«Был на просмотре в нескольких командах, в том числе и другом клубе Премьер-лиги, но принял предложение «Химок» после сборов команды в Турции. Главный тренер быстро находит контакт с новыми футболистами, и ты сразу понимаешь, что от тебя требуется. Этот сезон я закончу в «Новосибирске», а летом присоединюсь к «Химкам», — цитирует Балахонцева официальный сайт подмосковного клуба.