Экс-форвард сборной Италии Пелле перешел в «Парму»
19:30
Форвард Грациано Пелле подписал контракт с «Пармой», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 35-летним бывшим игроком сборной Италии рассчитано до конца сезона-2020/21.
Последним клубом Пелле был китайский «Шаньдун Лунэн». В текущем сезоне он провел 22 матча за команду и забил восемь мячей при двух голевых передачах. Итальянец ранее уже выступал за «Парму» (14 матчей, два гола).
Benvenuto Graziano #Pell?! ???— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) February 5, 2021
??? https://t.co/0Ptew26ClN#ForzaParma pic.twitter.com/l5seTSjpLp
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