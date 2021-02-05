Экс-форвард сборной Италии Пелле перешел в «Парму»

Форвард Грациано Пелле подписал контракт с «Пармой», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 35-летним бывшим игроком сборной Италии рассчитано до конца сезона-2020/21.

Последним клубом Пелле был китайский «Шаньдун Лунэн». В текущем сезоне он провел 22 матча за команду и забил восемь мячей при двух голевых передачах. Итальянец ранее уже выступал за «Парму» (14 матчей, два гола).