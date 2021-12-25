Хики может стать игроком «Милана»
По данным источника, россонери интересовались игроком еще в период его выступлений за «Хартс». В «Болонью» он перешел осенью 2020 года.
19-летний шотландец в текущем сезоне провел 20 матчей за «Барселону» и забил пять мячей. Контракт действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его в восемь миллионов евро.
«Милан» с 42 очками идет вторым в серии А. На четыре очка больше у лидирующего «Интера».
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