Хики может стать игроком «Милана»

По данным источника, россонери интересовались игроком еще в период его выступлений за «Хартс». В «Болонью» он перешел осенью 2020 года.

19-летний шотландец в текущем сезоне провел 20 матчей за «Барселону» и забил пять мячей. Контракт действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его в восемь миллионов евро.

«Милан» с 42 очками идет вторым в серии А. На четыре очка больше у лидирующего «Интера».