Форвард «Лидса» Рафинья перейдет в «Баварию» за 50 миллионов евро
Нападающий «Лидса» Рафинья станет игроком «Баварии», сообщает TNT Sports Brasil.
EXCLUSIVO! Segundo apura??o de @brunoformiga, Raphinha sa?r? do Leeds para o Bayern na pr?xima janela, e os valores giram por volta de 50Mi de euros. Clube formador, o Ava? j? conta com a sua parte na negocia??o, que deve ser de 1,5 milh?o de euros, no or?amento do pr?ximo ano. pic.twitter.com/7JybVqaBUt— TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) December 24, 2021
По данным источника, сумма трансфера составит 50 миллионов евро. Переход состоится уже в зимнее трансферное окно. 1,5 миллиона получит его бывший клуб «Аваи».
25-летний бразилец выступает за «Лидс» с октября 2020 года, когда он перешел из «Ренна». В текущем сезоне он провел 16 матчей в премьер-лиге и забил восемь мячей при одной голевой передаче.
Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро. Его контракт истекает 30 июня 2024 года.
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