Нападающий «Гремиу» Алиссон перешел в «Сан-Паулу»
«Сан-Паулу» подписал экс-форварда «Гремиу» Алиссона, сообщает 25 декабря официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до 31 декабря 2021 года.
? O terceiro refor?o confirmado para a pr?xima temporada ? o meia-atacante Alisson, que assinou contrato com o Tricolor at? dezembro de 2??0??2??4??— S?o Paulo FC (@SaoPauloFC) December 24, 2021
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Seja bem-vindo, Alisson!#VamosS?oPaulo ?? pic.twitter.com/ozYBe3GVqq
28-летний футболист в прошлом сезоне провел 41 матч за «Гремиу» во всех турнирах и забил четыре мяча при четырех голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в 1,5 миллиона евро.
«Гремиу» по итогам сезона вылетел из бразильской серии А, заняв 17-е место.
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