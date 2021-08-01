Хавбек «Ромы» Вильяр может перейти в «Севилью»

Полузащитник «Ромы» Гонсало Вильяр может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, 23-летний испанец был предложен «Севилье». Сообщается, что хавбек не входит в планы Жозе Моуринью.

Вильяр перешел в «Рому» из «Эльче» в январе 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 млн евро.