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Хавбек «Ромы» Вильяр может перейти в «Севилью»

04:15
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Полузащитник «Ромы» Гонсало Вильяр может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, 23-летний испанец был предложен «Севилье». Сообщается, что хавбек не входит в планы Жозе Моуринью.

Вильяр перешел в «Рому» из «Эльче» в январе 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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