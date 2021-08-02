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«Андерлехт» арендует форварда Зиркзе у «Баварии»

00:13
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Форвард «Баварии» Джошуа Зиркзе продолжит карьеру в Бельгии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 20-летнего нидерландца арендует «Андерлехт». Клуб по условиям контракта сможет выкупить игрока.

Вторую половину сезона Зиркзе провел в аренде у «Пармы». Всего на его счету 13 матчей в сезоне-2020/21, включая 4 матча в серии А и одну встречу в Лиге чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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