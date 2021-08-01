«Арсенал» готов отдать Бельерина в аренду «Интеру»
03:26
Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может продолжить карьеру в «Интере», сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям источника, лондонский клуб долгое время готов был только к полноценному трансферу 26-летнего испанца, однако планы «канониров» поменялись. Теперь «Арсенал» готов отдать игрока в аренду «Интеру».
В минувшем сезоне Бельерин провел за «Арсенал» 25 матчей в АПЛ, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю