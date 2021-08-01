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«Арсенал» готов отдать Бельерина в аренду «Интеру»

03:26
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Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может продолжить карьеру в «Интере», сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, лондонский клуб долгое время готов был только к полноценному трансферу 26-летнего испанца, однако планы «канониров» поменялись. Теперь «Арсенал» готов отдать игрока в аренду «Интеру».

В минувшем сезоне Бельерин провел за «Арсенал» 25 матчей в АПЛ, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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Сергей Разин все материалы автора

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