Хакими на следующей неделе пройдет медобследование перед переходом в «ПСЖ»
02:09
Полузащитник «Интера» Ашраф Хакими в ближайшее время подпишет контракт с «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, 22-летний марокканец согласовал контракт до 2026 года. На следующей неделе игрок пройдет медобследование перед переходом.
Ранее стало известно, что сумма транфера составит 70 миллионов евро. Зарплата игрока составит 8 миллионов евро в год.
Хакими перешел в «Интер» из «Реала» прошлым летом за 40 миллионов евро. За 45 матчей в прошлом сезоне футболист забил 7 голов и сделал 11 результативных пасов.
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