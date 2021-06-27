Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Хакими на следующей неделе пройдет медобследование перед переходом в «ПСЖ»

02:09

Полузащитник «Интера» Ашраф Хакими в ближайшее время подпишет контракт с «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 22-летний марокканец согласовал контракт до 2026 года. На следующей неделе игрок пройдет медобследование перед переходом.

Ранее стало известно, что сумма транфера составит 70 миллионов евро. Зарплата игрока составит 8 миллионов евро в год.

Хакими перешел в «Интер» из «Реала» прошлым летом за 40 миллионов евро. За 45 матчей в прошлом сезоне футболист забил 7 голов и сделал 11 результативных пасов.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут в Челябинске 11-12 сентября
Девушки Криштиану. А любит он Ирину Шейк
Джиган обнародовал гонорары за бой с Емельяненко
Сетка плей-офф Евро — запутанная и нелогичная. Придумали альтернативный вариант — там Италия играет с Украиной

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
0
Офсайд