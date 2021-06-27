Хакими на следующей неделе пройдет медобследование перед переходом в «ПСЖ»

Полузащитник «Интера» Ашраф Хакими в ближайшее время подпишет контракт с «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 22-летний марокканец согласовал контракт до 2026 года. На следующей неделе игрок пройдет медобследование перед переходом.

Ранее стало известно, что сумма транфера составит 70 миллионов евро. Зарплата игрока составит 8 миллионов евро в год.

Хакими перешел в «Интер» из «Реала» прошлым летом за 40 миллионов евро. За 45 матчей в прошлом сезоне футболист забил 7 голов и сделал 11 результативных пасов.