Фелипе Андерсон может вернуться в «Лацио»

Форвард «Вест Хэма» Фелипе Андерсон может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, агент 28-летнего бразильца предложил игрока «Лацио», за который футболист выступал с 2013 по 2018 год. Сообщалось, что Андерсон не входит в планы главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса.

В сезоне-2020/21 Фелипе Андерсон провел 9 матчей за «Порту», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.