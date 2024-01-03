«Гранада» арендовала голкипера «Ривер Плейта» Баталью

Вратарь «Ривер Плейта» Августо Баталья на правах аренды перешел в «Гранаду», сообщается на официальном сайте испанского клуба.

В соглашении предусмотрена возможность выкупа.

27-летний аргентинец является воспитанником «Ривер Плейта». В конце прошлого года завершилась его аренда в «Сан-Лоренсо», за который он выступал с лета 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Батальи в 6 миллионов евро.

После 18 матчей «Гранада» с 8 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице испанской ла лиги.