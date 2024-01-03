Агент полузащитника «Сан-Паулу» Нестора сообщил о желании бразильца перейти в «Зенит»

Футбольный агент Андре Кьюри, представляющий интересы полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о вероятности перехода бразильца в «Зенит».

— Насколько вероятен трансфер Нестора в «Зенит»?

— Он хотел бы перейти. Но в данный момент переговоры не ведутся.

23-летний Нестор — воспитанник «Сан-Паулу». Он забил 11 голов и сделал 25 результативных передач в 181 матче за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.