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Сегодня, 03:19

Погба летом может бесплатно перейти в «Ювентус»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 29-летний француз не будет продлевать контракт с «МЮ», который истекает 30 июня 2022 года. Сообщается, что хавбек летом перейдет в «Ювентус» в качестве свободного агента.

Ранее Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год, после чего перешел в «МЮ» за 105 млн евро.

В текущем сезоне Погба провел 27 матчей, в которых забил гол и сделал 9 результативных передач.

Поль Погба
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ювентус
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