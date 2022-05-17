Погба летом может бесплатно перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 29-летний француз не будет продлевать контракт с «МЮ», который истекает 30 июня 2022 года. Сообщается, что хавбек летом перейдет в «Ювентус» в качестве свободного агента.

Ранее Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год, после чего перешел в «МЮ» за 105 млн евро.

В текущем сезоне Погба провел 27 матчей, в которых забил гол и сделал 9 результативных передач.