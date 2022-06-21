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Сегодня, 21:23

Артета — о подписании Виейры: «Особенный талант, который привнесет в нашу атаку высокое качество»

Артета выразил восхищением талантом новичка клуба Фабиу Виейры
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал подписание полузащитника «Порту» Фабиу Виейры.

«Я очень рад, что мы распознали и подписали такой особенный талант. Фабиу очень креативный игрок, который привнесет в нашу атаку высокое качество и универсальность. Мы приветствуем Фабиу и его семью в нашем клубе и с нетерпением ждем совместной работы», — цитирует Артету Sky Sports.

«Канониры» заплатят португальскому клубу около 40 миллионов евро за трансфер 22-летнего атакующего полузащитника.

В прошлом сезоне Виейра провел 39 матчей за «Порту» во всех турнирах, записав на свой счет 7 голов и 16 результативных передач.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Порту
Микель Артета
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