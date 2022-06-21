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Сегодня, 21:32

«Интер» просит агента Дибалы снизить сумму комиссионных

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«Интер» возобновил переговоры по контракту Пауло Дибалы с новыми условиями.

Как сообщает FCInter1908.it, руководство «нерадзурри» попросило агента форварда Хорхе Антуна снизить комиссионные, которые он получит после подписания соглашения.

Ранее сообщалось, что оклад 28-летнего аргентинца в «Интере» составит около 8 миллионов евро в год с учетом бонусов.

В прошедшем сезоне Дибала забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач в 39 матчах за «Ювентус».

Он покидает туринский клуб на правах свободного агента, так как у форварда истекает срок контракта с «бьянконери».

Пауло Дибала
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
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