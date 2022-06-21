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Экс-главный тренер сборной России Игнатьев отреагировал на возможный переход Дзюбы в «Фенербахче»

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Фенербахче».

По словам специалиста, 33-летнего форварда будут мотивировать турецкие болельщики.

Российские футболисты теперь отвоевывают плацдарм на новом направлении: до этого мы были во Франции, в Италии, в Испании, а вот сейчас Турция. Футбольная жизнь у Артема продолжается — все, что здесь прервалось на определенной стадии, я думаю, пошло ему в актив. Он сделал многое для себя, для «Зенита» и для других клубов. Как бы то ни было — все на него смотрели и ждали феерии. Жизнь футбольная — она не вечная, поэтому все, что у него не получилось на российской футбольной земле, надеюсь, получится за границей", — цитирует Игнатьева «Газета.ru».

22 мая «Зенит» объявил об уходе Дзюбы. Форвард играл за питерский клуб с лета 2015 года.

В прошлом сезоне нападающий провел 39 матчей за «Зенит», забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/06/21/17978378.shtml
Артем Дзюба
ФК Зенит
ФК Фенербахче
Борис Игнатьев
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