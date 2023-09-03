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Сегодня, 06:51

«Галатасарай» сделал предложение «Тоттенхэму» по Ло Сельсо

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Тоттенхэма» Джовани Ло Сельсо может продолжить карьеру в Турции. Как написал в Twitter журналист Ягиз Сабунчуглу, стамбульский клуб сделал предложение по переходу 27-летнего аргентинца.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Ло Сельсо на правах аренды играл за «Вильярреал». Он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

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Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
Джовани Ло Чельсо
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