«Галатасарай» хочет купить Торрейру у «Арсенала»

«Арсенал» получил предложение от «Галатасарая» по полузащитнику Лукасу Торрейру, написал в Twitter журналист Фабрицио Романо. Переговоры идут о переходе на постоянной основе.

Лондонский клуб готов расстаться с игроком. Стамбульцам теперь необходимо согласовать условия личного контракта с 26-летним уругвайцем.

В сезоне-2021/22 Торрейра выступал за «Фиорентину» на правах аренды. На его счету 5 голов и 2 результативные передачи в 35 матчах за итальянскую команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.