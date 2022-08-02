Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 04:11

«Галатасарай» хочет купить Торрейру у «Арсенала»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Арсенал» получил предложение от «Галатасарая» по полузащитнику Лукасу Торрейру, написал в Twitter журналист Фабрицио Романо. Переговоры идут о переходе на постоянной основе.

Лондонский клуб готов расстаться с игроком. Стамбульцам теперь необходимо согласовать условия личного контракта с 26-летним уругвайцем.

В сезоне-2021/22 Торрейра выступал за «Фиорентину» на правах аренды. На его счету 5 голов и 2 результативные передачи в 35 матчах за итальянскую команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Галатасарай
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Американец спас наших спортсменов от бана, и они едут на чемпионат мира под российским флагом
Из-за Миранчука в «Торино» уже случилась драка. Что еще ждет россиянина в новом клубе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Базур перешел в АЗ. В 2019 году он ругался со Слуцким в «Витессе»

«Ницца» договорилась с «Лестером» по Шмейхелю
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости