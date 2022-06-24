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Сегодня, 05:06

«Фулхэм» и «Вест Хэм» поборются за Пеллегрини из «Ювентуса»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Ювентуса» Лука Пеллегрини может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 23-летнего итальянца претендует «Фулхэм», который вернулся в АПЛ. Ранее об интересе к левому защитнику сообщалось со стороны «Вест Хэма».

В минувшем сезоне Пеллегрини провел 21 матч во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 млн евро.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Фулхэм
ФК Ювентус
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