«Фулхэм» и «Вест Хэм» поборются за Пеллегрини из «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Лука Пеллегрини может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 23-летнего итальянца претендует «Фулхэм», который вернулся в АПЛ. Ранее об интересе к левому защитнику сообщалось со стороны «Вест Хэма».

В минувшем сезоне Пеллегрини провел 21 матч во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 млн евро.