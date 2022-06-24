«Ювентус» может отказаться от подписания Ди Марии

Форвард Анхель Ди Мария до сих пор не дал ответа «Ювентусу», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, туринский клуб не намерен еще ждать ответа от 34-летнего аргентинца, который сомневается с выбором нового клуба. Сообщается, что на сомнения игрока оказывает влияние интерес «Барселоны», которая готова предоставить нападающему желаемую зарплату.

Ди Мария выступал за «ПСЖ» с лета 2015 года. Аргентинец этим летом покинул клуб в качестве лучшего ассистента в истории клуба.

В минувшем сезоне Ди Мария провел 31 матч за «ПСЖ», в которых забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.