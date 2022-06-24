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Сегодня, 03:36

«Ювентус» может отказаться от подписания Ди Марии

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард Анхель Ди Мария до сих пор не дал ответа «Ювентусу», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, туринский клуб не намерен еще ждать ответа от 34-летнего аргентинца, который сомневается с выбором нового клуба. Сообщается, что на сомнения игрока оказывает влияние интерес «Барселоны», которая готова предоставить нападающему желаемую зарплату.

Ди Мария выступал за «ПСЖ» с лета 2015 года. Аргентинец этим летом покинул клуб в качестве лучшего ассистента в истории клуба.

В минувшем сезоне Ди Мария провел 31 матч за «ПСЖ», в которых забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.

Анхель Ди Мария
ФК Ювентус
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