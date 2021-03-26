Форвард «Порту» Марега может перейти в «Рому» или «Фенербахче»
Форвард «Порту» Мусса Марега в летнее трансферное окно может перейти в «Фенербахче» или «Рому», сообщает журналист Николо Скира.
Контракт 29-летнего игрока с португальским клубом рассчитан до лета 2021 года. Переговоры между сторонами зашли в тупик, так как футболист не спешит заключать новое соглашение с «Порту».
В игроке заинтересованы «Фенербахче» и «Рома». Агент Мареги предлагал услуги нападающего итальянскому клубу.
В этом сезоне он провел 27 матчей за «Порту», забил 11 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость малийца в 14 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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