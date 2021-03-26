Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Форвард «Порту» Марега может перейти в «Рому» или «Фенербахче»

20:58

Форвард «Порту» Мусса Марега в летнее трансферное окно может перейти в «Фенербахче» или «Рому», сообщает журналист Николо Скира.

Контракт 29-летнего игрока с португальским клубом рассчитан до лета 2021 года. Переговоры между сторонами зашли в тупик, так как футболист не спешит заключать новое соглашение с «Порту».

В игроке заинтересованы «Фенербахче» и «Рома». Агент Мареги предлагал услуги нападающего итальянскому клубу.

В этом сезоне он провел 27 матчей за «Порту», забил 11 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость малийца в 14 миллионов евро.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...