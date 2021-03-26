«Ливерпуль» не планирует покупать Рэмзи
«Ливерпуль» не планирует покупать полузащитника «Ювентуса» Аарона Рэмзи, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант того, что Рэмзи покинет команду этим летом. Однако «Ливерпуль» не ведет переговоров с 30-летним футболистом.
В текущем сезоне Рэмзи провел 18 матчей в чемпионате Италии, забив 2 гола и сделав 4 результативные передачи. Контракт игрока с «Юве» рассчитан до июня 2022 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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