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«Ливерпуль» не планирует покупать Рэмзи

21:15
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«Ливерпуль» не планирует покупать полузащитника «Ювентуса» Аарона Рэмзи, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант того, что Рэмзи покинет команду этим летом. Однако «Ливерпуль» не ведет переговоров с 30-летним футболистом.

В текущем сезоне Рэмзи провел 18 матчей в чемпионате Италии, забив 2 гола и сделав 4 результативные передачи. Контракт игрока с «Юве» рассчитан до июня 2022 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.

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