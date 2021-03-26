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Бывший игрок «Локомотива» Ньясс перешел в «Хаддерсфилд»

15:29
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Бывший форвард «Локомотива» Умар Ньясс стал игроком «Хаддерсфилда», сообщает клубная пресс-служба в Twitter 26 марта.

После завершения контракта с «Эвертоном» летом 2020-го года 30-летний сенегалец находился без клуба.

После 37-и туров «Хаддерсфилд» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионшипа.

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