Бывший игрок «Локомотива» Ньясс перешел в «Хаддерсфилд»
Бывший форвард «Локомотива» Умар Ньясс стал игроком «Хаддерсфилда», сообщает клубная пресс-служба в Twitter 26 марта.
После завершения контракта с «Эвертоном» летом 2020-го года 30-летний сенегалец находился без клуба.
После 37-и туров «Хаддерсфилд» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионшипа.
#htafc's new number 1?1?! pic.twitter.com/5AGrXaN88R— Huddersfield Town (@htafc) March 26, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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