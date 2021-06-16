Форвард «Аякса» Траоре прилетел в Киев на подписание контракта с «Шахтером»
20:12
Нападающий «Аякса» Лассина Траоре прибыл в Киев, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Футболист должен подписать контракт с «Шахтером». Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Локомотива».
Lassina #Traore arrived in Kiev to sign for @FCShakhtar on a permanent deal from @AFCAjax @SkySportsNews @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 16, 2021
20-летний футболист из Буркина-Фасо в прошедшем сезоне провел 18 матчей за первую команду «Аякса» и забил восемь мячей при восьми голевых передачах. По предварительной информации, сумма трансфера составит около 10 миллионов евро.
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