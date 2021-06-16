Форвард «Аякса» Траоре прилетел в Киев на подписание контракта с «Шахтером»

Нападающий «Аякса» Лассина Траоре прибыл в Киев, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Футболист должен подписать контракт с «Шахтером». Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Локомотива».

20-летний футболист из Буркина-Фасо в прошедшем сезоне провел 18 матчей за первую команду «Аякса» и забил восемь мячей при восьми голевых передачах. По предварительной информации, сумма трансфера составит около 10 миллионов евро.