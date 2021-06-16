Де Пауль подпишет контракт до 2026 года с «Атлетико»
20:34
Контракт полузащитника «Удинезе» Родриго Де Пауля с «Атлетико» будет рассчитан до 2026 года, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.
Стороны уже согласовали все детали сделки. Сумма трансфера составит 35 миллионов евро.
27-летний аргентинец в прошедшем сезоне провел 38 матчей за «Удинезе» и забил девять мячей при 11 голевых передачах.
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