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Де Пауль подпишет контракт до 2026 года с «Атлетико»

20:34
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Контракт полузащитника «Удинезе» Родриго Де Пауля с «Атлетико» будет рассчитан до 2026 года, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

Стороны уже согласовали все детали сделки. Сумма трансфера составит 35 миллионов евро.

27-летний аргентинец в прошедшем сезоне провел 38 матчей за «Удинезе» и забил девять мячей при 11 голевых передачах.

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