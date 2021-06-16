«Милан» выкупит контракт Томори у «Челси» за 28,5 миллиона евро

«Милан» выкупит у «Челси» контракт защитника Фикайо Томори, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, итальянский клуб активировал опцию выкупа соглашения за 28,5 миллиона евро. Контракт будет рассчитан до 2026 года. Официально об этом объявят позднее.

Томори провел в «Милане» вторую половину сезона-2020/21. В 17 матчах серии А защитник забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.