Флорентино Перес: "У меня есть чувство, что Азар перейдет в "Реал"

Президент "Реала" Флорентино Перес - о возможности перехода форварда "Челси" Эдена Азара.

- Я очень заинтересован в том, чтобы Эден Азар перешел в "Реал". Это один из лучших футболистов, - сказал Перес в интервью Onda Cero. - В прошлом году мы хотели подписать его, но... У меня есть мечта, есть чувство, что Азар перейдет в "Реал" в нынешнем году.

Ранее сообщалось, что Азар требует от "Челси" отпустить его в "Реал". При этом переговоры между клубами зашли в тупик. Англичане требует у мадридцев 130 миллионов фунтов стерлингов за нападающего, а испанцы оценивают 28-летнего бельгийца в 88 миллионов фунтов.

В сезоне-2018/19 Азар провел 51 матч за "Челси", забил 19 голов и отдал 16 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает бельгийца в 150 миллионов евро. Его контракт с лондонской командой истекает 30 июня 2020 года.

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