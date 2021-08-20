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Флоренци проходит медобследование перед переходом в «Милан»

15:30
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Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци в ближайшее время перейдет в «Милан», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 30-летний итальянец проходит медобследование перед переходом в миланский клуб. Сообщалось, что «Милан» заплатит за аренду 1 миллион евро. Выкуп контракта будет стоить 4,5 миллионов евро.

В прошлом сезоне 30-летний итальянец выступал за «ПСЖ» на правах аренды. Он сыграл в 31 матче, в которых отметился 2 голами и отдал 1 результативную передачу.

В составе сборной Италии Флоренци стал чемпионом Европы. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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