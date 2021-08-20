«Фиорентина» в ближайшее время объявит о переходе Дзаппакосты из «Челси»

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста близок к переходу в «Фиорентину», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, стороны согласовали переход 29-летнего итальянца. В ближайшее время «фиалки» объявят о трансфере защитника. Ранее сообщалось, что игрок не входит в планы главного тренера «Челси» Томаса Тухеля.

В сезоне-2020/21 Дзаппакоста выступал за «Дженоа» на правах аренды. На его счету четыре гола и две результативных передачи в 25 матчах за команду. Портал Transfermarkt оценивает игрока в восемь миллионов евро.